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Марио Фернандес
Марио Фернандес
Завершил карьеру
19 сентября 1990 (36)
#6 | Защитник
188 см | 81 кг
Россия | Бразилия
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Публикации
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса
1 июня
7
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
2025.12.01 15:15
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
2025.10.08 21:00
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?
2025.09.22 14:28
11
Марио Фернандесу предложат возобновить карьеру в России
2025.09.20 22:53
Погребняк описал завершившего карьеру Марио Фернандеса тремя словами
2025.09.20 18:01
11
Марио Фернандес раскрыл причину завершения карьеры
2025.09.20 14:00
1
Марио Фернандес рассказал, чем займется по окончании игровой карьеры
2025.09.20 11:30
6
Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальный трансфер в «Зенит»
2025.09.20 09:11
8
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола
2025.09.20 00:27
1
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»
2025.09.19 19:40
5
Фото
Сборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса
2025.09.19 18:06
1
⚡️ Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры
2025.09.19 14:49
10
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
2025.08.09 15:15
5
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ
2025.08.09 12:48
4
В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса
2025.07.24 17:40
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Дeбил из дебилов»
2025.06.30 21:09
12
Пономарев – о Марио Фернандесе: «Он фуфло самое настоящее»
2025.06.28 13:36
8
Фернандес объяснил свой неожиданный отъезд из России после просмотра в «Торпедо»
2025.06.28 09:01
5
В «Торпедо» приняли решение по Марио Фернандесу
2025.06.28 00:24
1
Пономарев – о Фернандесе в «Торпедо»: «Это дохлый вариант»
2025.06.18 20:44
1
В «Торпедо» прокомментировали форму Марио Фернандеса
2025.06.18 19:19
2
Фернандес приступил к тренировкам в московском клубе
2025.06.18 10:23
1
Марио Фернандес ведет переговоры с московским клубом
2025.06.18 09:45
13
Гинер рассказал о своем отношении к Марио Фернандесу, променявшему ЦСКА на «Зенит»
2025.05.23 00:16
5
Марио Фернандес сделал заявление о своем будущем
2025.05.06 16:25
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