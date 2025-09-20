Введите ваш ник на сайте
Марио Фернандесу предложат возобновить карьеру в России

Вчера, 22:53

Выступающий за «БроукБойз» нападающий Ари намерен пригласить Марио Фернандеса в Медиалигу.

  • Фланговый защитник объявил о завершении карьеры 19 сентября, в день своего 35-летия.
  • Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
  • В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
  • Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
  • Летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».

– Как думаешь, возможно ли затащить Марио в Медиалигу?

– Конечно! Это очень хорошая идея. Я сегодня позвоню ему и спрошу.

Да, для этого нужны хорошие финансы, ведь он сейчас в Бразилии. Но если будут команды из Медиалиги, кто сделает хорошее предложение, то он приедет сюда.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Ари Фернандес Марио
