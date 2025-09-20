Марио Фернандесу предложат возобновить карьеру в России

Выступающий за «БроукБойз» нападающий Ари намерен пригласить Марио Фернандеса в Медиалигу.
- Фланговый защитник объявил о завершении карьеры 19 сентября, в день своего 35-летия.
- Он отыграл в РПЛ 11 сезонов: 10 – за ЦСКА, 1 – за «Зенит».
- В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
- Натурализованный бразилец забил 5 голов в 33 матчах за сборную России.
- Летом Марио не прошел просмотр в «Торпедо».
– Как думаешь, возможно ли затащить Марио в Медиалигу?
– Конечно! Это очень хорошая идея. Я сегодня позвоню ему и спрошу.
Да, для этого нужны хорошие финансы, ведь он сейчас в Бразилии. Но если будут команды из Медиалиги, кто сделает хорошее предложение, то он приедет сюда.
Источник: «Спорт-Экспресс»