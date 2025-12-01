«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит». Он заявил, что не стал бы переходить в петербургский клуб.

– Ты бы перешел в «Зенит», как Марио? Если предположить, что они могли бы тебя позвать.

– Меня такой ход удивил, конечно. Но каждый сам делает выбор. Я бы себе подобного не позволил. У меня своя, особенная история с ЦСКА. Нужно расставлять приоритеты. ЦСКА слишком многое мне дал, чтобы я так с ним обходился.

– Но ты бы мог заработать больше.

– Даже мыслей таких не возникало. Мысль у меня была только одна – забивать голы за ЦСКА. Здесь ко мне отнеслись очень тепло, всегда оказывали поддержку, я встречал только понимание. Это очень многое значит.