Стало известно, за какие слова судья удалил игрока «Реала» в матче с «Хетафе»

Вингер «Реала» Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку на 90+5-й минуте домашнего матча 26-го тура Примеры с «Хетафе» (0:1).
18-летний аргентинец высказывал претензии главному судье Алехандро Муньису Руису. Он несколько раз произнес «какой позор, какой гребаный позор», за что и был удален с поля.
Мастантуоно может быть дисквалифицирован на 2 матча. 6 марта мадридцы в гостях сыграют с «Сельтой», а 14 марта – дома встретятся с «Эльче».
- Единственный гол у «Хетафе» в прошедшем матче забил Мартин Сатриано на 39-й минуте.
- За 12 туров до конца чемпионата «Реал» идет 2-м в Ла Лиге с 60 очками. Отставание от «Барселоны» составляет 4 очка.
- Мастантуоно в этом сезоне провел за «Реал» 26 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: As