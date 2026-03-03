Стало известно, за какие слова судья удалил игрока «Реала» в матче с «Хетафе»

Вингер «Реала» Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку на 90+5-й минуте домашнего матча 26-го тура Примеры с «Хетафе» (0:1).

18-летний аргентинец высказывал претензии главному судье Алехандро Муньису Руису. Он несколько раз произнес «какой позор, какой гребаный позор», за что и был удален с поля.

Мастантуоно может быть дисквалифицирован на 2 матча. 6 марта мадридцы в гостях сыграют с «Сельтой», а 14 марта – дома встретятся с «Эльче».