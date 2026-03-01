Левандовски травмировал голову

Роберт Левандовски, нападающий «Барселоны», получил перелом левой глазницы.
Форвард травмировался в недавнем матче против «Вильярреала» (4:1).
В клубе сообщили, что обследование выявило перелом левой глазницы. Левандовски пропустит ближайшую кубковую игру с «Атлетико».
- 37-летний польский нападающий стоит 9 миллионов евро. У него контракт до лета. Скорее всего, футболист сменит команду. У сторон нет намерения продлевать соглашение.
- В этом сезоне чемпионата Испании у бывшего футболиста «Боруссии», «Баварии» 21 проведенный матч, 11 забитых мячей, два результативных паса.
- «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Источник: официальный сайт «Барселоны»