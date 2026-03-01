Левандовски травмировал голову

Роберт Левандовски, нападающий «Барселоны», получил перелом левой глазницы.

Форвард травмировался в недавнем матче против «Вильярреала» (4:1).

В клубе сообщили, что обследование выявило перелом левой глазницы. Левандовски пропустит ближайшую кубковую игру с «Атлетико».