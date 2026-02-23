Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе

В «Реале» усилилось напряжение вокруг Альваро Арбелоа на фоне результатов команды.

Предстоящий матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» может повлиять на будущее Арбелоа в клубе. Тренеру грозит отставка.

«Реал» сыграет с «Бенфикой» на «Сантьяго Бернабеу» после поражения от «Осасуны», а также после первого матча против португальской команды, который завершился со счетом 1:0.

Также сообщается, что в клубе обсуждают решения Арбелоа по составу и заменам, а руководство учитывает общий фон вокруг команды и реакцию болельщиков.