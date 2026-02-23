Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе

Сегодня, 11:10

В «Реале» усилилось напряжение вокруг Альваро Арбелоа на фоне результатов команды.

Предстоящий матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» может повлиять на будущее Арбелоа в клубе. Тренеру грозит отставка.

«Реал» сыграет с «Бенфикой» на «Сантьяго Бернабеу» после поражения от «Осасуны», а также после первого матча против португальской команды, который завершился со счетом 1:0.

Также сообщается, что в клубе обсуждают решения Арбелоа по составу и заменам, а руководство учитывает общий фон вокруг команды и реакцию болельщиков.

  • Альваро в январе сменил Хаби Алонсо.
  • «Реал» потерял лидерство в Примере.
  • Ответный матч с «Бенфикой» состоится 25 февраля.

Еще по теме:
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
Моуринью ответил на вопрос о критике после расистского скандала
Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель
Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Арбелоа Альваро
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
3
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
5
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
ФотоВ Испании появился мурал с Мостовым
00:33
3
ВидеоЛапорта перед выборами лично помыл трибуну «Камп Ноу»
00:15
Примера. «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0) и вернулась на 1-е место
Вчера, 20:14
«Людям тяжело»: Селюк рассказал о дорогой коммуналке в Испании
Вчера, 18:11
37
Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель
Вчера, 16:16
ВидеоБолельщики подрались с полицией после матча «Осасуна» – «Реал»
Вчера, 15:02
4
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна
Вчера, 12:35
2
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу
Вчера, 10:20
12
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
Вчера, 09:13
1
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
Вчера, 01:33
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»
Вчера, 01:10
1
Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2)
21 февраля
8
Месси летом может вернуться в «Барселону»
21 февраля
Захарян сыграл впервые за 1,5 месяца и разочаровал болельщиков
21 февраля
4
В «МЮ» жалеют о сумме выкупа Рэшфорда, прописанной в арендном соглашении с «Барселоной»
20 февраля
3
Детского тренера обвинили в сексуальных преступлениях против 14-15-летних подростков
20 февраля
Известен первый летний трансфер «Барселоны» – за 70 миллионов
20 февраля
1
Стало известно, платила ли «Барселона» судьям
20 февраля
5
Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной»
17 февраля
2
«Атлетико» отклонил 120-миллионное предложение по своему игроку
17 февраля
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
17 февраля
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
17 февраля
«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»
17 февраля
28
Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»
17 февраля
3
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
17 февраля
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
17 февраля
10
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
16 февраля
Винисиус раскрыл свою слабость
16 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 