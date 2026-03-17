  • «Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды

«Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды

Сегодня, 16:59
4

«Милан» готов продать вингера Рафаэля Леау во время летнего трансферного окна.

В клубе устали от поведения 26-летнего португальца, поэтому решили выставить его на трансфер.

Леау со скандалом покидал поле в воскресном матче с «Лацио» (0:1). Нападающий демонстративно не хотел уходить на замену, а затем оттолкнул вратаря Майка Меньяна и главного тренера Массимилиано Аллегри, которые пытались его успокоить.

После этого инцидента в «Милане» приняли окончательное решение о продаже ведущего игрока, чей контракт истекает в 2028 году.

Отступные в соглашении Леау составляют 170 миллионов евро, но его отпустят за сумму около 80 миллионов.

На замену португальскому вингеру «Милан» уже присмотрел Антонио Нусу из «Лейпцига».

  • Леау выступает за миланцев с 2019 года.
  • Его статистика: 284 матча, 80 голов, 64 ассиста.
  • Рафаэль – самый дорогой футболист «Милана» с рыночной стоимостью 70 млн евро.

Еще по теме:
Выступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан» 7
Серия А. «Милан» победил в дерби «Интер» (1:0)
Реакция Аллегри на интерес «Реала»
Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Леау Рафаэль
Комментарии (4)
Император 1
1773759529
Что за нытики пошли, их что даже иногда заменить нельзя
Император Бомжей
1773760704
Эль ***** вообще распустились в мировом футболе Скоро черных заменять перестанут, ибо обидятся)
Александр-Балашов-google
1773763396
Так ты забивай голы, ассисты делай и тебя будут менять на 90 минуте или не будут вовсе, а он прыгает как козлик с мячом,финт, ради финта без какой либо пользы на команду и потом обидки кидает.
Skull_Boy
1773764738
Все логично от него толку нет
Главные новости
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
22:10
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
84
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
8
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
6
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
5
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
7
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
Все новости
Все новости
«Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды
16:59
4
«Ювентус» определился с будущим Спаллетти
12:41
Серия А. «Ювентус» и «Наполи» победили, «Интер» потерял очки
15 марта
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
7
Серия А. «Милан» победил в дерби «Интер» (1:0)
9 марта
Серия А. «Ювентус» разнес «Пизу» и приблизился к топ-4
8 марта
Фото«Ювентус» продлил контракт с основным полузащитником
2 марта
Серия А. Гол Бога помог «Ювентусу» спастись в матче с «Ромой» (3:3)
2 марта
1
Серия А. «Интер» победил «Дженоа» и закрепился на первом месте
1 марта
Фанат «Наполи» получил ножевое ранение от жены во время просмотра матча
25 февраля
2
ВидеоФанаты «Торино» в знак протеста разгрузили перед базой машину с испражнениями
25 февраля
Реакция «Интера» на новость о подготовке назначения Симеоне
24 февраля
«Милан» сообщил, сколько пропустит сломавший челюсть Лофтус-Чик
23 февраля
Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд
23 февраля
2
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
23 февраля
2
ФотоГвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Серия А. Прервалась 24-матчевая беспроигрышная серия «Милана» (0:1)
22 февраля
Серия А. Экс-игрок «Спартака» помог «Аталанте» победить «Наполи»
22 февраля
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
22 февраля
10
Серия А. 37-летний Мхитарян принес «Интеру» победу над «Лечче» (2:0)
21 февраля
Только 2 клуба топ-лиг Европы ни разу не проиграли в 2026 году
21 февраля
1
Дибала не хочет, чтобы его дочь родилась в один день с тещей
21 февраля
«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом
19 февраля
Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса
19 февраля
Мхитарян ответил на предложение вернуться в сборную Армении
17 февраля
7
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
16 февраля
2
В «Сосьедаде» назвали условие для участия Захаряна в следующем матче
16 февраля
2
Серия А. «Наполи» спас домашнюю ничью с «Ромой» – 2:2
16 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
