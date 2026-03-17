«Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды

«Милан» готов продать вингера Рафаэля Леау во время летнего трансферного окна.

В клубе устали от поведения 26-летнего португальца, поэтому решили выставить его на трансфер.

Леау со скандалом покидал поле в воскресном матче с «Лацио» (0:1). Нападающий демонстративно не хотел уходить на замену, а затем оттолкнул вратаря Майка Меньяна и главного тренера Массимилиано Аллегри, которые пытались его успокоить.

После этого инцидента в «Милане» приняли окончательное решение о продаже ведущего игрока, чей контракт истекает в 2028 году.

Отступные в соглашении Леау составляют 170 миллионов евро, но его отпустят за сумму около 80 миллионов.

На замену португальскому вингеру «Милан» уже присмотрел Антонио Нусу из «Лейпцига».