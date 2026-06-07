«Ювентус» может купить вратаря из АПЛ вместо Агкацева

«Ювентус» определил приоритетного кандидата для усиления вратарской позиции.
Это голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.
Также туринцы рассматривали Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), Алиссона («Ливерпуль») и Майка Меньяна («Милан»).
Кроме того, сообщалось об интересе «Ювентуса» к Станиславу Агкацеву из «Краснодара».
- В прошедшем сезоне 29-летний Викарио пропустил 65 голов в 43 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2028 года.
- Рыночная стоимость итальянского вратаря – 18 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport