«Ювентус» может купить вратаря из АПЛ вместо Агкацева

«Ювентус» определил приоритетного кандидата для усиления вратарской позиции.

Это голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Также туринцы рассматривали Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), Алиссона («Ливерпуль») и Майка Меньяна («Милан»).

Кроме того, сообщалось об интересе «Ювентуса» к Станиславу Агкацеву из «Краснодара».