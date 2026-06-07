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«Ювентус» может купить вратаря из АПЛ вместо Агкацева

Сегодня, 22:02

«Ювентус» определил приоритетного кандидата для усиления вратарской позиции.

Это голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Также туринцы рассматривали Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), Алиссона («Ливерпуль») и Майка Меньяна («Милан»).

Кроме того, сообщалось об интересе «Ювентуса» к Станиславу Агкацеву из «Краснодара».

  • В прошедшем сезоне 29-летний Викарио пропустил 65 голов в 43 матчах.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2028 года.
  • Рыночная стоимость итальянского вратаря – 18 миллионов евро.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Краснодар Тоттенхэм Ювентус Агкацев Станислав Викарио Гульельмо
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