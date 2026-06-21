Игрок Португалии ответил, заставляют ли игроков сборной пасовать на Роналду

Полузащитник сборной Португалии Франсишку Консейсау признался, что игроков не заставляют пасовать на Криштиану Роналду.
«Нет, Криштиану способен забивать голы – в этом отношении с ним никто не сравнится, и нас не обязывают отдавать ему мяч.
Например, я передаю мяч тому, кто находится в лучшей позиции, и у меня нет времени думать, кто из партнеров находится рядом. Мы делаем это инстинктивно, это занимает миллисекунды, на это нет времени, и Криштиану здесь, чтобы помочь любому из товарищей по сборной», – сказал Консейсау.
- 41-летний Роналду провалился в 1-м туре ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1). Он отыграл весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.
- В игре 2-го тура Португалия встретится с Узбекистаном. Матч пройдет 23 июня.
Источник: A Bola