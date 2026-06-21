Экс-игрок «Зенита» вступился за Роналду

Бывший защитник сборной Португалии и «Зенита» Бруну Алвеш вступился за форварда команды Криштиану Роналду, которого критикуют.
«Легенды вечны. Многие говорят о футболе, но ничего в нем не добились. Критиковать должны только те, кто достиг большего.
Криштиану, мы верим в тебя несмотря ни на что», – написал Алвеш в соцсети.
- Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями. Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.
Источник: «Бомбардир»