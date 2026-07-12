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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Поражения «Спартака» и ЦСКА, смерть участника ЧМ-2026, переименование «Пари НН» и другие новости

Поражения «Спартака» и ЦСКА, смерть участника ЧМ-2026, переименование «Пари НН» и другие новости

12 июля, 02:05
1

Байдачный: «Россия должна быть великой, а Европу надо презирать».

«Спартак» заплатит 6 миллионов за испанского футболиста.

Губерниев оскорбил футболиста «Реала»: «Неудачник и тряпка!».

Загадочное заявление Генича, который хочет покинуть «Матч ТВ».

Участник ЧМ-2026 умер в 25 лет.

ЦСКА принял решение по Баринову и Кисляку.

«Пари НН» сменил название и стал частным клубом.

ЦСКА проиграл дома другому клубу РПЛ.

Батраков исполнил мечту 31-летней жены.

Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита».

На фанатов «Спартака» вызвали ОМОН.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Давид59
1783811322
И где тут суицид? Заголовок уберите!
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