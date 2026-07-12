Поражения «Спартака» и ЦСКА, смерть участника ЧМ-2026, переименование «Пари НН» и другие новости

Байдачный: «Россия должна быть великой, а Европу надо презирать».

«Спартак» заплатит 6 миллионов за испанского футболиста.

Губерниев оскорбил футболиста «Реала»: «Неудачник и тряпка!».

Загадочное заявление Генича, который хочет покинуть «Матч ТВ».

Участник ЧМ-2026 умер в 25 лет.

ЦСКА принял решение по Баринову и Кисляку.

«Пари НН» сменил название и стал частным клубом.

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Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита».

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