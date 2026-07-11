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ЦСКА проиграл дома другому клубу РПЛ

11 июля, 17:36
9

«Оренбург» победил ЦСКА (2:0) в товарищеском матче в Подмосковье.

Игра прошла на базе «Новогорск» в закрытом формате – без зрителей и прямой трансляции. Матч продлился 75 минут.

Полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко открыл счет на 29-й минуте. На 62-й минуте второй мяч забил хавбек оренбуржцев Дмитрий Рыбчинский.

Позднее сегодня команды проведут еще одну игру.

  • По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 51 очко.
  • «Оренбург» финишировал на 12-й строчке с 29 очками.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Комментарии (9)
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Император 1
1783780990
НУ РЖУ НИ МОГУ (с)
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Цугундeр
1783781034
Где был Круговой, когда вас и.пали пуховые?)
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Антрацитовый волхв
1783781445
Учитывая тренера, результат очевиден.
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bset
1783783463
Каждый год одно и то же) По товарнякам делаются выводы о результатах сезона) Помню, в июне 2004 проиграли Москве 0:1, Амкару 0:2, Динамо 0:2. После такого позора в мае 2005 подводили итоги провального сезона)
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Интерес
1783789193
Успешная подготовка к сезону.Итог 0-2 и 2-2 с грозным "Оренбургом"-это лучше, чем прошлогодние ничьи и подарок от "Динамо". Может, мозги нак место встанут.Ведь есть шанс снова в пятёрку попасть!!!
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raritet
1783792324
Оказывается пуховый платок еще в силе, может и выигрывать. Не стали коленопреклоненно перед Москвой.
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boris63
1783824557
Думаю, сейчас не стоит делать выводы по тренировочному матчу.но многим "доброжелателям" бальзам на сердце.
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