ЦСКА проиграл дома другому клубу РПЛ

«Оренбург» победил ЦСКА (2:0) в товарищеском матче в Подмосковье.
Игра прошла на базе «Новогорск» в закрытом формате – без зрителей и прямой трансляции. Матч продлился 75 минут.
Полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко открыл счет на 29-й минуте. На 62-й минуте второй мяч забил хавбек оренбуржцев Дмитрий Рыбчинский.
Позднее сегодня команды проведут еще одну игру.
- По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 51 очко.
- «Оренбург» финишировал на 12-й строчке с 29 очками.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Бомбардир»