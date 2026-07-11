ЦСКА проиграл дома другому клубу РПЛ

«Оренбург» победил ЦСКА (2:0) в товарищеском матче в Подмосковье.

Игра прошла на базе «Новогорск» в закрытом формате – без зрителей и прямой трансляции. Матч продлился 75 минут.

Полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко открыл счет на 29-й минуте. На 62-й минуте второй мяч забил хавбек оренбуржцев Дмитрий Рыбчинский.

Позднее сегодня команды проведут еще одну игру.