«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026

«Краснодар» предпринял попытку заполучить левого вингера «Альмерии» Брайана Сипенгу.

Вице-чемпион РПЛ предложил за флангового нападающего 12 миллионов евро + бонусы.

Испанский клуб ответил отказом и потребовал за игрока 40 миллионов евро – это сумма отступных в его контракте.

28-летний Сипенга провел два матча за сборную ДР Конго на ЧМ-2026 и забил Англии.

В «Альмерию» он перешел этим летом из «Кастельона» на правах свободного агента.

Рыночная стоимость вингера – 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 30 матчах.

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