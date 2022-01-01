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Испания. Сегунда
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Альмерия
Брайан Сипенга
€ 2 млн
Брайан Сипенга
Альмерия
11 марта 1998 (28)
#16 | Нападающий
172 см
ДР Конго
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«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
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