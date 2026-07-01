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Альмерия
Брайан Сипенга
Трансферы
€ 2 млн
Брайан Сипенга - трансферы
Альмерия
11 марта 1998 (28)
#16 | Нападающий
172 см
ДР Конго
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01.07.26 / -
Кастельон
Альмерия
Свободный агент
06.07.24 / 01.07.26
Пасуш де Феррейра
Кастельон
Свободный агент
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