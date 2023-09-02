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19 января
22:39
Фото
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2
2 сентября 2023
13:13
Зарема назвала трансферную ошибку «Спартака»
19
1 сентября 2023
18:59
«Эспаньол» зарегистрировал трансфер Бальде из «Спартака»
4
17:57
Подробности трансфера Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»
3
16:40
Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб
3
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Все новости
19 января
22:39
Фото
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2
13 ноября 2023
23:54
Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»
6
2 сентября 2023
16:30
Агент Бальде: «Я был абсолютно против ухода из «Спартака»
2
13:13
Зарема назвала трансферную ошибку «Спартака»
19
1 сентября 2023
18:59
«Эспаньол» зарегистрировал трансфер Бальде из «Спартака»
4
17:57
Подробности трансфера Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»
3
16:40
Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб
3
17 августа 2023
09:56
Фото
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
2
5 ноября 2019
10:58
Гути – новый тренер «Альмерии». Команда идет второй в Сегунде
1
26 июля 2019
18:16
«Реал» купил у «Сарагосы» Соро и оставил его там в аренде на сезон
1
24 июня 2019
00:23
«Мальорка» выиграла плей-офф за выход в Примеру и вернулась в высший дивизион спустя шесть лет
1
16 июня 2019
07:45
Пирес: «Погба должен остаться в «МЮ». У него есть незавершенные дела в клубе»
1
1 июня 2019
15:12
Погиб Хосе Антонио Рейес
9
14:12
Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
8
12:59
Хаби Алонсо возглавил вторую команду «Реала Сосьедад»
2
25 мая 2019
13:50
Год назад де Томас отказался от запаса в «Реале». Теперь он стоит 35 миллионов
1
15 мая 2019
11:31
Агуэро: «Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси»
4
12 апреля 2019
07:39
Испанский политик обвинил Зозулю в нацизме и расизме
11
24 марта 2019
07:09
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
12
17 февраля 2019
21:43
Еще помните Бакку? Он сотворил лучший пас сезона
5
29 января 2019
19:15
Фото
«Зенит» на сборе в Испании сыграет с «Эльче», «Дюделанжем» и «Сарпсборгом»
3
17 января 2019
20:42
7,5 миллионов в текущем сезоне – рекорд посещаемости в истории Примеры и Сегунды
2
10 января 2019
17:37
Фото
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
3
8 января 2019
14:00
Пике купил клуб 5-го дивизиона. Ему помогут Месси и Фабрегас
2
19 декабря 2018
14:12
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2
6 октября 2018
11:24
Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. Мне нравится, как он себя ведет»
4
29 сентября 2018
11:40
Курортная жизнь самого кайфового клуба мира. Там собирают звезд
6
19 июля 2018
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Защитник Сидней перешел из «Депортиво» в «Краснодар»
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