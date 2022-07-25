- 25 июля 2022
- 19:51 Воспитанник «Реала» Кальехон вернулся в Испанию после девяти сезонов в Серии А
- 21 июля 2022
- 08:14 «Марсель» объявил о трех трансферах
- 14 июля 2022
- 08:17 «Лацио» купил португальского вратаря за 10 миллионов
- 13 июня 2022
- 07:58 «Барселона» интересуется вратарем «Гранады» Максимиану
- 11 июня 2022
- 11:54 Мачису из «Гранады» грозит тюремный срок за избиение сотрудников столовой
- 23 мая 2022
- 07:16 «Гранада» вылетела из Примеры
- 18 мая 2022
- 17:37 17-летний россиянин Тунгулияди заинтересовал «Барселону» 8
- 28 апреля 2022
- 22:28 Экс-игрок «Рубина» Рочина подозревается в групповом изнасиловании 2
- 20 апреля 2022
- 22:05 Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой», но поднялся на второе место
- 19 апреля 2022
- 13:24 Каранка возглавил «Гранаду». Он был помощником Моуринью в «Реале»
- 9 апреля 2022
- 00:03 Примера. «Севилья» вырвала победу над «Гранадой» на 93-й минуте и опередила «Барселону» 1
- 12 марта 2022
- 20:11 Примера. «Эльче» победил на выезде «Гранаду», Понсе отыграл 74 минуты
- 5 марта 2022
- 22:32 Примера. «Валенсия» победила «Гранаду», Черышев остался в запасе. Он не играет два месяца
- 22 февраля 2022
- 23:56 Медведев: «Гранада» не обращалась в «Зенит» по Оздоеву»
- 22:44 Оздоев мог перейти в «Гранаду» зимой. Стороны не договорились об условиях контракта 5
- 13 февраля 2022
- 22:24 Примера. «Реал Сосьедад» победил «Гранаду» и догнал «Барселону»
- 12 февраля 2022
- 08:57 «Ювентус» в январе отклонил предложение клуба РПЛ об аренде Жорже (Николо Скира)
- 7 февраля 2022
- 00:52 Примера. Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Гранадой»
- 6 февраля 2022
- 18:36 Каземиро и Васкес пропустят матч «Реала» с «Гранадой» из-за болезни 1
- 5 февраля 2022
- 13:38 Бензема может не сыграть с «Гранадой». Он пропустил тренировку «Реала»