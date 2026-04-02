Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вальверде: «Думал, что меня выгонят из «Реала» из-за сына Зидана»

Вальверде: «Думал, что меня выгонят из «Реала» из-за сына Зидана»

2 апреля, 21:48

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, когда он опасался за свое будущее в клубе.

«Своими ударами я травмировал нескольких вратарей. Однажды на тренировке «Кастильи» Люка Зидан получил повреждение плеча.

Думал, что меня выгонят из «Реала», ведь я травмировал сына Зидана», – вспомнил 27-летний уругваец.

  • Вальверде оказался в «Реале» в 2016 году.
  • Его статистика за главную команду: 365 матчей, 40 голов, 43 ассиста.
  • Контракт хавбека с мадридским клубом действует до 30 июня 2029-го.
  • Рыночная стоимость игрока – 120 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Гранада Реал Вальверде Федерико Зидан Люка Зидан Зинедин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 