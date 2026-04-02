Вальверде: «Думал, что меня выгонят из «Реала» из-за сына Зидана»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, когда он опасался за свое будущее в клубе.
«Своими ударами я травмировал нескольких вратарей. Однажды на тренировке «Кастильи» Люка Зидан получил повреждение плеча.
Думал, что меня выгонят из «Реала», ведь я травмировал сына Зидана», – вспомнил 27-летний уругваец.
- Вальверде оказался в «Реале» в 2016 году.
- Его статистика за главную команду: 365 матчей, 40 голов, 43 ассиста.
- Контракт хавбека с мадридским клубом действует до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость игрока – 120 миллионов евро.
Источник: AS