Вальверде: «Думал, что меня выгонят из «Реала» из-за сына Зидана»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, когда он опасался за свое будущее в клубе.

«Своими ударами я травмировал нескольких вратарей. Однажды на тренировке «Кастильи» Люка Зидан получил повреждение плеча.

Думал, что меня выгонят из «Реала», ведь я травмировал сына Зидана», – вспомнил 27-летний уругваец.