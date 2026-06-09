Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о необходимости изменений в составе красно-белых.

«Я буду говорить откровенно. Первый – вратарь, центральный защитник, однозначно, крайний защитник и нападающий.

Моe мнение, что с [Манфредом] Угальде надо попрощаться. При всeм уважении к нему, да, в прошлом году он забивал. Не чувствуется, что Угальде нам поможет в следующем году.

Я считаю, что с ним нужно за хорошие деньги попрощаться, чтобы «Спартак» в убыток не ушeл, и купить хорошего нападающего, потому что тот же [Ливай] Гарсия не забивает.

Это проблема «Спартака». А если, не дай бог, что-то случится с Барко? Кто тянуть будет? Поэтому четыре позиции, которые необходимы», – заявил Аленичев.