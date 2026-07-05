Аленичев оценил игру Роналду на ЧМ-2026: «Критика справедлива»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах сборной Португалии на чемпионате мира и выступлении ее капитана 41-летнего Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.

Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте.

Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.

Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала. Игра состоится 6 июля в 03:00 мск.

– Португалия – Испания – самая яркая вывеска в 1/8 финала?

– Как бы мне хотелось, чтобы они встретились в полуфинале. В этой паре мои предпочтения однозначны – буду болеть за португальцев. Но небольшое преимущество – 55 на 45 – отдаю испанцам.

– Криштиану Роналду подвергся мощной критике. Почему так происходит?

– Вы видели его реакцию на замену [в матче с Хорватией]? Считаю, что критика справедлива, хоть и забил уже несколько мячей.

Честно говоря, у меня были сомнения, что после неудачной игры в первом туре [с ДР Конго] Криштиану выйдет в стартовом составе на матч с Узбекистаном.

Когда у тебя в команде такой футболист, главному тренеру приходится очень нелегко, ему нужно иметь железные яйца.

И не случайно Роберто Мартинес поменял Роналду за 10 минут до конца основного времени с хорватами. Ставка была очень и очень высока.

Сборная Хорватии далеко не подарок, не зря они на последних двух чемпионатах мира завоевывали медали. И очень жаль, что такая яркая и крепкая команда завершила выступление на турнире на ранней стадии плей‑офф.

– На чемпионате мира в России Испания и Португалия выдали настоящий шедевр в группе – 3:3 с хет‑триком Роналду. Стоит ли ждать, что один из лучших футболистов планеты станет героем матча с испанцами?

– Не думаю. Ждать чего‑то сверхъестественного от Криштиану не стоит, но мне хотелось бы, чтобы Португалия дошла до финала.

У них феноменальная четверка полузащитников! И Роналду зависит от их игры. Если они будут снабжать своего капитана мячами, то у него будут шансы забить. Возможно, и не один раз.

Но если игра у средней линии не пойдет, как это произошло на старте чемпионата мира, то и Роналду будет в тени.

– Как тут не сравнить с Месси.

– Лионель забивает за счет индивидуальных действий, он может обыграть под левую ногу и пробить из‑за пределов штрафной.

А Роналду реализует либо пенальти и штрафные, либо когда его будут находить в штрафной площади прострелами или навесами.

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