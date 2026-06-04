Топ-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих футболистов.
Его возглавил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Топ-20 выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 358,1 миллиона евро;
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 227,3 миллиона;
3. Килиан Мбаппе («Реал») – 165,7 миллиона;
4. Майкл Олисе («Бавария») – 140,5 миллиона;
5. Морган Роджерс («Астон Вилла») – 136,8 миллиона;
6. Десир Дуэ («ПСЖ») – 133,2 миллиона;
7. Кенан Йылдыз («Ювентус») – 133 миллиона;
8. Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 125 миллиона;
9. Арда Гюлер («Реал») – 124,8 миллиона;
10. Пау Кубарси («Барселона») – 124,6 миллиона;
11. Флориан Вирц («Ливерпуль») – 124,1 миллиона;
12. Педри («Барселона») – 120,6 миллиона;
13. Джуд Беллингем («Реал») – 120,3 миллиона;
14. Ян Диоманде («РБ Лейпциг») – 118,7 миллиона;
15. Уго Экитике («Ливерпуль») – 118,3 миллиона;
16. Жоау Невеш («ПСЖ») – 117,1 миллиона;
17. Фермин Лопес («Барселона») – 115,9 миллиона;
18. Эстевао («Челси») – 113,4 миллиона;
19. Дин Хейсен («Реал») – 112 миллиона;
20. Букайо Сака («Арсенал») – 111,2 миллиона.
- Коул Палмер («Челси», 110,6 миллиона) занял 21-е место, Хулиан Альварес («Атлетико», 109,6 миллиона) – 22-е, Хвича Кварацхелия («ПСЖ», 100,9 миллиона) – 26-е, Винисиус Жуниор («Реал», 83,8 миллиона) – 50-е.
- Трансферная стоимость оценивалась на основе собственной статистической модели CIES.