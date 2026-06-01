Чуамени впервые высказался о драке с Вальверде

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени высказался о драке с одноклубником Федерико Вальверде.
«Вальверде? Я хочу прояснить ситуацию. Очевидно, что кое-что произошло. Но СМИ сильно раздули эту историю. Я читал всевозможную чушь. «Драка», «ударил», – ничего такого не было. Не буду вдаваться в подробности.
У нас с Феде одна общая цель – выигрывать трофеи для «Реала». Никаких проблем между нами нет», – сказал Чуамени.
- Вальверде и Орельен Чуамени дважды дрались весной этого года.
- После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.
- Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.
- У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.
- Клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 тысяч евро.
Источник: Madrid Xtra