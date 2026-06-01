Чуамени впервые высказался о драке с Вальверде

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени высказался о драке с одноклубником Федерико Вальверде.

«Вальверде? Я хочу прояснить ситуацию. Очевидно, что кое-что произошло. Но СМИ сильно раздули эту историю. Я читал всевозможную чушь. «Драка», «ударил», – ничего такого не было. Не буду вдаваться в подробности.

У нас с Феде одна общая цель – выигрывать трофеи для «Реала». Никаких проблем между нами нет», – сказал Чуамени.