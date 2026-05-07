Вальверде госпитализирован после новой драки с партнером по «Реалу»

Полузащитники «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Чуамени снова подрались.

Об их первом конфликте из-за жесткого подката уругвайца стало известно накануне.

На сегодняшней тренировке случилась новая драка между игроками. В результате Вальверде потребовалась госпитализация.

Источник из раздевалки «Реала» сообщил, что сегодняшняя стычка была «намного хуже» вчерашней.

В клубе провели экстренное совещание и решили запустить внутреннее расследование – обоим футболистам грозят дисциплинарные меры.