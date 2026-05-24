«Барселона» заинтересовалась защитником сборной Польши

Сегодня, 16:37

«Барселона» включила центрального защитника «Порту» Якуба Кивиора в свой шорт-лист возможных усилений.

«У «Барсы» несколько приоритетов на трансферном рынке. Им нужен нападающий и защитник. Они оценивают несколько вариантов. Один из игроков, за которым «Барса» следила весь год, отправляя скаутов наблюдать за ним вживую, – это Кивиор из «Порту».

Переговоров пока нет. «Барса» внимательно следила за ним в последние месяцы. Но на данный момент они сосредоточены на нападающем», – рассказал журналист Маттео Моретто.

  • 26-летний Кивиор в этом сезоне провел за «Порту» 39 матчей, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.
  • Кивиор выступает за «Порту» на правах аренды из «Арсенала». Контракт защитника с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Кивиор провел 43 матча за сборную Польши, забил 2 гола.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Порту Барселона Арсенал Польша Кивиор Якуб
