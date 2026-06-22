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  • Аршавин прокомментировал трансфер 40-летнего вратаря Кабо-Верде в Россию

Аршавин прокомментировал трансфер 40-летнего вратаря Кабо-Верде в Россию

22 июня, 23:55
1

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможный трансфер вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в РПЛ.

– Возинья сказал, что если из России поступит предложение, он его с удовольствием рассмотрит.

– Надеюсь, что они кого‑то обманут, но только не людей из России. Вы видели, как он третий мяч ловил в матче с Уругваем? За счет хайпа кому‑то можно на уши макароны навешать и куда‑нибудь его еще протянуть. Может быть, кому‑то нужно болельщиков дополнительных в клуб привезти.

  • Возинья был признан лучшим игроком матча 1-го тур группового этапа ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде (0:0).
  • Он пропустиил 2 мяча в игре 2-го тура с Уругваем (2:2).
  • 40-летний голкипер выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Шавиш Кабо-Верде Аршавин Андрей Возинья Жозимар Диас
Комментарии (1)
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Бумбраш
1782178163
Ну арсеналу же навешали лапши, чтобы взяли низкого центра тяжести.думали полный контракт отыграет как футболист.а на выходе что? Один запоминающийся матч и полировка скамьи,а потом вообще окрестности стадиона околачивал
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