Аршавин прокомментировал трансфер 40-летнего вратаря Кабо-Верде в Россию

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможный трансфер вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в РПЛ.

– Возинья сказал, что если из России поступит предложение, он его с удовольствием рассмотрит.

– Надеюсь, что они кого‑то обманут, но только не людей из России. Вы видели, как он третий мяч ловил в матче с Уругваем? За счет хайпа кому‑то можно на уши макароны навешать и куда‑нибудь его еще протянуть. Может быть, кому‑то нужно болельщиков дополнительных в клуб привезти.