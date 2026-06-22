Аршавин прокомментировал трансфер 40-летнего вратаря Кабо-Верде в Россию

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможный трансфер вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в РПЛ.
– Возинья сказал, что если из России поступит предложение, он его с удовольствием рассмотрит.
– Надеюсь, что они кого‑то обманут, но только не людей из России. Вы видели, как он третий мяч ловил в матче с Уругваем? За счет хайпа кому‑то можно на уши макароны навешать и куда‑нибудь его еще протянуть. Может быть, кому‑то нужно болельщиков дополнительных в клуб привезти.
- Возинья был признан лучшим игроком матча 1-го тур группового этапа ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде (0:0).
- Он пропустиил 2 мяча в игре 2-го тура с Уругваем (2:2).
- 40-летний голкипер выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.
Источник: «Матч ТВ»