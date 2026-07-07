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  • Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина

Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина

Сегодня, 18:53
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил спорное высказывание Гном Гномыча.

Ранее 13-летний сын Евгения Плющенко заявил, что для него Возинья лучше Льва Яшина.

«Слова Плющенко-младшего о том, что Возинья лучше Яшина? Конечно, он же его никогда не видел. Но Лев Яшин – мировая известность. А сравнивать его с Возиньей…

Елки-палки, еще Плющенко будет рассуждать о футболе. Это смешно. Всех этих фигуристов и легкоатлетов даже не надо во внимание принимать. Разве фигурист может понимать в футболе?

Я же не лезу в фигурное катание, а в футболе и медицине почему-то все разбираются. Плющенко-младшему не надо лезть в футбол – это не его епархия. Футбол – космос по сравнению с фигурным катанием.

Меня такие слова в адрес Льва Ивановича задевают и обижают. Но на это не надо обращать внимание. Плевать, что говорит этот Плющенко. Пусть не лезет в футбол», – сказал Пономарев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Шавиш Кабо-Верде Яшин Лев Возинья Жозимар Диас Пономарев Владимир
Комментарии (10)
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волчарик
1783440402
Вот так, не зная истории, рассуждает новое поколение. Что нас ждет?
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АК 68
1783441477
Истину говорит народная поговорка:"Что стар, что млад". Молодой не ведает, что говорит, а старый реагирует на высказывание ещё ребёнка.
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Интерес
1783441986
Ещё смешнее убелённому сединой ветерану оппонировать какому-то никчемному щенку со звучной фамилией и известной родословной.Ну, потявкал что-то недопёсок,дурные СМИ растиражировали его "мнение"...
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avera
1783445658
А что вы пишите про мелкого дебила.
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Vitaga
1783448978
малолетний дурачок ляпнул не подумав. не стоит даже внимания. другое дело тот же Губерниев постоянно такой бред несет а прямом эфире . кто его проталкивает? наверное Плющенко)
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Кузьмич на трибуне
1783449135
А кто это, кто этот "Плющенко младший?" это нападающий Марокко? Может это восходящая звезда Мадридского Реала? Ну старшего я помню. Это не футболист, а фигурист, а младший? Он хоть раз по мячу за сборную России ударил? А в какой он хоть команде играет? Что ни в какой? А зачем тогда его тут пиарят? В бан малыша.
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zlobny_zenitos
1783450591
СТЫДНО ВЫПУСКАТЬ ТАКИЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ, господа администраторы. Писал в посте про рассуждения "юного дарования" при сравнении Месси и Роналду. Больше добавить нечего. Правда.
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