Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил спорное высказывание Гном Гномыча.

Ранее 13-летний сын Евгения Плющенко заявил, что для него Возинья лучше Льва Яшина.

«Слова Плющенко-младшего о том, что Возинья лучше Яшина? Конечно, он же его никогда не видел. Но Лев Яшин – мировая известность. А сравнивать его с Возиньей…

Елки-палки, еще Плющенко будет рассуждать о футболе. Это смешно. Всех этих фигуристов и легкоатлетов даже не надо во внимание принимать. Разве фигурист может понимать в футболе?

Я же не лезу в фигурное катание, а в футболе и медицине почему-то все разбираются. Плющенко-младшему не надо лезть в футбол – это не его епархия. Футбол – космос по сравнению с фигурным катанием.

Меня такие слова в адрес Льва Ивановича задевают и обижают. Но на это не надо обращать внимание. Плевать, что говорит этот Плющенко. Пусть не лезет в футбол», – сказал Пономарев.