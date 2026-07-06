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Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»

Вчера, 14:46
25

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) поставил под сомнение величие советского вратаря Льва Яшина.

– Выбирая лучшего игрока в истории чемпионатов мира, вы сказали, что Яшин – это миф. Могли бы объяснить свою позицию?

– Яшин великий игрок футбола, ничего не сказать, но… В его время в футбол играли в плохих условиях. Никто из моего поколения не видел игру Яшина, тогда не было записей.

Понимаете, никто же и правда не видел его игру. Я не могу сказать, что он лучше Нойера и Куртуа. Для меня тот же Возинья лучше Яшина, потому что я видел его игру, он крутой чувак и нравится мне.

А про Льва Яшина не могу так сказать. К сожалению, то, что не могу видеть, я не могу оценивать.

– А «Золотой мяч» Яшина?

– Да как его выдавали в то время? Давали только европейцам, поэтому у Марадоны и Пеле их нет. Марадона играл в «Барселоне», «Наполи», а Пеле – в «Сантосе», где были очень слабые футболисты. Игру бразильца тоже, к сожалению, не видел. А вот нарезку игры Марадоны, кстати, смотрел.

Яшин – легенда, но, к сожалению, он жил не в наше время. Футбол совершенствуется, как и фигурное катание: была эра Плющенко, потом эра Юдзуру Ханю, а сегодня время Малинина.

И Юдзуру, и мой папа – легенды, как и Лев Яшин.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Шавиш Кабо-Верде Яшин Лев Возинья Жозимар Диас
Комментарии (25)
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kvm
1783338990
ах тыж клоп азерский...
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Цугундeр
1783339984
И папа твой стал не легендой уже, а п.даром, да и ты уже рядом, звИзда бакинская..) Вякает тут ещё уПлюдыш..
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subbotaspartak
1783340021
Кому интересно мнение азербайджанского сопляка на бомбардире? Можете поплеваться...
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BykAs
1783340528
Мал клоп, да вонюч!
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VVM1964
1783341881
А не маловат ли он, чтобы прислушиваться к его мнению ?...тем более здесь публиковать и обсуждать !
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Император 1
1783341928
Хватит этого ту.пого п*туха публиковать.
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neveldomha
1783343734
Придурок
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Good_win_ФКСМ
1783350483
яблоко от яблони..., а моральный дегенерат растит себе достойную смену...
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Play
1783353749
У чувака вакуум в голове. Для него, если этого не было в тик-токе, то значит, в принципе, не существовало. Этого Возинью засратого три недели назад никто и знать не знал, и ещё через три недели забудут напрочь. А Яшина и через сто лет будут помнить.
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Бриг
1783353807
Совсем одурели - мнение о Яшине какого-то недопырка - важнейшая информация?
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