На ЧМ-2026 почтили память российского игрока

В Мексике во время чемпионата мира-2026 прошел парад Gran Desfile Mundialista, который объединил элементы футбола и традиционного местного праздника – дня мeртвых.

Во время шествия появилась специальная платформа, с помощью которой мексиканцы почтили память ушедших из жизни легенд мирового футбола, в том числе и россиянина Льва Яшина.