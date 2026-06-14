На ЧМ-2026 почтили память российского игрока

В Мексике во время чемпионата мира-2026 прошел парад Gran Desfile Mundialista, который объединил элементы футбола и традиционного местного праздника – дня мeртвых.
Во время шествия появилась специальная платформа, с помощью которой мексиканцы почтили память ушедших из жизни легенд мирового футбола, в том числе и россиянина Льва Яшина.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: «Бомбардир»