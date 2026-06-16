40-летнего Возинью из Кабо-Верде сравнили с Яшиным: «Вы не представляете, что этот человек значит для нас»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высоко отозвался о партнере по сборной Кабо-Верде Жозимаре Диасе Возинье.

Вратарь дебютировал на чемпионате мира в 40 лет.

Он совершил 7 сейвов в матче с Испанией (0:0).

Возинья выступает за «Шавиш» из второго португальского дивизиона.

– Возинья стал национальным героем для Кабо-Верде?

– Возинья – наша легенда, и мы все очень за него рады. Ему 40 лет, и вы не представляете, что этот человек для нас значит. Я еще рос, а Возинья уже играл!

– Он как Лев Яшин для России?

– Очень возможно!

– Что для Кабо-Верде как для страны значит этот чемпионат мира и эта ничья с Испанией?

– Даже не могу описать это чувство. Оно есть у меня в груди, я испытываю его прямо на поле во время матча. Но мне сложно это объяснить.

Я слышал, как болельщики скандировали название нашей страны. Нелегко было поверить своим ушам, но это объяснимо. Хочу сказать спасибо всем, кто нас поддерживает.