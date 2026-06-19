Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены

«Атлетико Минейро» был заинтересован в покупке полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини.
Однако, переговоры о переходе игрока не продвинулись, поскольку бразильский клуб счел слишком высокой сумму, запрошенную за трансфер клубом РПЛ.
Срок контракта кабовердийца с «Краснодаром» рассчитан до середины 2027 года.
Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне 29-летний Ленини провел за клуб 40 матчей, забил 2 гола.
- Сейчас он выступает за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026.
Источник: Itatiaia