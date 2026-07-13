«Манчестер Юнайтед» купил Андрея

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Челси» полузащитника Андрея Сантоса.
Бразилец подписал контракт до июня 2031 года с возможностью продления ещe на один сезон.
- 22-летний Сантос был капитаном сборной Бразилии U23 и выиграл Клубный чемпионат мира в 2025 году.
- В прошлом сезоне полузащитник провел 43 матча за «Челси» и показал лучший процент точных передач, а также наибольшее количество продвигающих передач на 90 минут среди полузащитников младше 22 лет в АПЛ.
- Сезоном ранее Сантос выступал на правах аренды за «Страсбур», где неоднократно выводил команду с капитанской повязкой, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»