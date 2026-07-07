16-летний россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник Гази Ибрагимов подписал полноценный контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что на странице 16-летнего игрока в соцсети появлялись две фотографии. На одной он держит футболку клуба в руках, а на другой позирует с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Майклом Кэрриком.

Профессиональный контракт Ибрагимова с манкунианцами, видимо, вступит в силу 16 октября, когда ему исполнится 17 лет.

До этого у россиянина был трехлетний предварительный контракт с клубом.