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  • 16-летний россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

16-летний россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 14:00
4

Защитник Гази Ибрагимов подписал полноценный контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что на странице 16-летнего игрока в соцсети появлялись две фотографии. На одной он держит футболку клуба в руках, а на другой позирует с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Майклом Кэрриком.

Профессиональный контракт Ибрагимова с манкунианцами, видимо, вступит в силу 16 октября, когда ему исполнится 17 лет.

До этого у россиянина был трехлетний предварительный контракт с клубом.

  • В апреле он провел 1-й матч за «Манчестер Юнайтед» U18.
  • Гази Ибрагимов – брат вингера сборной России 18-летнего Амира Ибрагимова.

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Источник: centredevils
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Ибрагимов Амир Кэррик Майкл
Комментарии (4)
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Бомбардир ЛФЛ
1783424544
Амир Ибрагимов был вроде, или это уже другой?
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BRO_football
1783429015
Хоть бы с Россией не связывался. А то всю карьеру себе загубит
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