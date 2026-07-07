16-летний россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник Гази Ибрагимов подписал полноценный контракт с «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что на странице 16-летнего игрока в соцсети появлялись две фотографии. На одной он держит футболку клуба в руках, а на другой позирует с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Майклом Кэрриком.
Профессиональный контракт Ибрагимова с манкунианцами, видимо, вступит в силу 16 октября, когда ему исполнится 17 лет.
До этого у россиянина был трехлетний предварительный контракт с клубом.
- В апреле он провел 1-й матч за «Манчестер Юнайтед» U18.
- Гази Ибрагимов – брат вингера сборной России 18-летнего Амира Ибрагимова.
Источник: centredevils