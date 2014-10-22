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Команды
Манчестер Юнайтед
Майкл Кэррик
Майкл Кэррик
Манчестер Юнайтед
Англия
28 июля 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
Вчера, 10:41
Кэррик высказался о гарантиях от руководства «Манчестер Юнайтед»
30 октября
1
Тренер «МЮ» Кэррик объявил решение по Бруну Фернандешу после его скандального интервью
29 октября
В «Манчестер Юнайтед» приняли неожиданное решение по главному тренеру
27 октября
4
В «Манчестер Юнайтед» примут решение по Кэррику
27 октября
2
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового главного тренера
23 октября
9
В руководстве «Манчестер Юнайтед» произошел раскол из-за выбора тренера на замену Кэррику
22 октября
4
Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
22 октября
Тренер «МЮ» отреагировал на критику Фернандеша
22 октября
Видео
Игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал решение Кэррика
22 октября
1
Кэррик высказался о возможном увольнении из «МЮ» после разгрома от «Комо»
22 октября
14
Названы три кандидата на замену Кэррику в «Манчестер Юнайтед»
20 октября
«МЮ» намерен избавиться от главного тренера и ключевого игрока
18 октября
5
Канчельскис прокомментировал кризис «Манчестер Юнайтед»
15 октября
1
Назван возможный сменщик Кэррика в «Манчестер Юнайтед»
15 октября
2
Тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Атлетико»
14 октября
Российский тренер засобирался на стажировку в «Манчестер Юнайтед»
8 октября
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
21 сентября
«Манчестер Юнайтед» принял стратегическое решение по Кэррику
19 сентября
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
11 сентября
1
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в 1-м туре от «Халла»
22 августа
1
16-летний россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
7 июля
4
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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
22 мая
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Стал известен тренер «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
15 мая
5
В «Манчестер Юнайтед» определились с тренером на следующий сезон
13 мая
2
Назван фаворит на пост постоянного тренера «МЮ»
30 апреля
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
Стало известно, перейдет ли главный тренер «ПСЖ» в «МЮ»
27 марта
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
1
2
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