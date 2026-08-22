Тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в 1-м туре от «Халла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о гостевом матче 1-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:2).
– Нам есть над чем поработать. Мы не должны позволять многого команде-новичку, но у них были моменты. Мы разочарованы, но это нас не сломит.
– Какие области нуждаются в улучшении?
– Нам нужно это понять и поработать в течение недели, чтобы стать сильнее. Нам есть, чему поучиться. Два пропущенных гола расстраивают, но одна игра не может изменить направление развития команды.
- Голы забили Семи Аджайи на 17-й минуте и Нобель Менди на 38-й.
- «МЮ» впервые уступил «Халлу» в АПЛ, а также впервые проиграл команде, вышедшей в Премьер-лигу, в стартовом матче сезона. В последний раз «тигры» побеждали манкунианцев в первенстве Англии в ноябре 1974 года – во втором дивизионе.
Источник: BBC