Тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в 1-м туре от «Халла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о гостевом матче 1-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:2).

– Нам есть над чем поработать. Мы не должны позволять многого команде-новичку, но у них были моменты. Мы разочарованы, но это нас не сломит.

– Какие области нуждаются в улучшении?

– Нам нужно это понять и поработать в течение недели, чтобы стать сильнее. Нам есть, чему поучиться. Два пропущенных гола расстраивают, но одна игра не может изменить направление развития команды.