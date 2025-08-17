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Команды
Халл Сити
€ 231 млн
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ 2026/2027
Стадион:
МКМ Стэдиум
Сайт:
http://www.hullcityafc.net/
Тренер:
Сергей Якирович
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
АПЛ. «Челси» ушел от поражения от выходца из Чемпионшипа (2:2)
12 сентября
«Челси» – «Халл Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Сергей стал лучшим тренером АПЛ в августе
11 сентября
1
Фото
Футболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
11 сентября
4
«Челси» – «Халл»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
«Сандерленд» – «Халл Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Сандерленд» – «Халл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Халл Сити» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Халл» – «Астон Вилла»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Ковентри» – «Халл Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Ковентри» – «Халл Сити»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
28 августа
Тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в 1-м туре от «Халла»
22 августа
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл на старте сезона клубу, вышедшему из Чемпионшипа
22 августа
7
Видео
Болельщик «МЮ», который не стрижется 686 дней, показал, как он сейчас выглядит
22 августа
2
Трансляция
«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
Кубок Англии. «Челси» выбил бывший клуб Слуцкого (4:0), у Нету хет-трик, у Делапа 2 ассиста
14 февраля
Трансляция
«Халл Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026
13 февраля
«Халл» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 1.88
12 февраля
ЦСКА может арендовать игрока из Чемпионшипа
2025.08.17 18:30
1
Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА
2025.07.14 19:19
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
2025.07.10 23:11
4
ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
2024.04.24 09:24
3
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
2024.01.15 10:53
4
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
2024.01.10 17:00
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
2023.12.22 16:06
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