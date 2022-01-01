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АПЛ 2026/2027
Команды
Халл Сити
Состав
€ 231 млн
Халл Сити - состав команды
Кингстон-апон-Халл
АПЛ 2026/2027
Стадион:
МКМ Стэдиум
Сайт:
http://www.hullcityafc.net/
Тренер:
Сергей Якирович
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
19
Цолакис Константинос
Вра
23
€ 18 млн
12
Филлипс Диллон
Вра
31
€ 0.2 млн
18
Нортон-Каффи Брук
Защ
22
€ 15 млн
4
Хьюз Чарли
Защ
22
€ 10 млн
32
Менди Нобель
Защ
22
€ 7.5 млн
22
Херрингтон Лукас
Защ
19
€ 4.5 млн
23
Таргетт Мэтт
Защ
30
€ 3 млн
17
МакНэйр Патрик
Защ
31
€ 1.5 млн
2
Койл Льюи
Защ
30
€ 1.2 млн
30
Уильямс Брендон
Защ
26
€ 1 млн
15
Иган Джон
Защ
33
€ 1 млн
6
Аджайи Семи
Защ
32
€ 0.7 млн
36
Музакитис Христос
Пол
19
€ 25 млн
42
Ироегбунам Тим
Пол
24
€ 18 млн
3
Гилс Райан
Пол
26
€ 12 млн
14
Хьерте-Даль Йенс
Пол
20
€ 10 млн
5
Морита Хидемаса
Пол
31
€ 8 млн
29
Гурна Люка
Пол
23
€ 6 млн
27
Слатер Реган
Пол
27
€ 5.5 млн
21
Страуд Эллиот
Пол
24
€ 5 млн
24
Гьяби Дарко
Пол
22
€ 2 млн
33
Омюр Абдулкадир
Пол
27
€ 1.5 млн
8
Матацо Элиот
Пол
24
€ 1.5 млн
25
Крукс Мэтт
Пол
32
€ 0.7 млн
26
Доуэлл Киран
Пол
28
€ 0.6 млн
20
Óscar Zambrano
Пол
-
43
Stanley Ashbee
Пол
-
47
Ваз Робинио
Нап
19
€ 18 млн
50
Чо Мохамед-Али
Нап
22
€ 15 млн
7
Томас Сорба
Нап
27
€ 14 млн
11
Гелхардт Джо
Нап
24
€ 14 млн
10
Беллуми
Нап
24
€ 6 млн
9
МакБарни Оливер
Нап
30
€ 5 млн
41
Селларс-Флеминг Тайрел
Нап
21
€ 0.075 млн
40
Pharrell Brown
Нап
-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 15, нападающих: 8
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