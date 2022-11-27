- 6 февраля
- 08:58 Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе» 1
- 30 января
- 13:47 Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити» 1
- 27 ноября 2022
- 04:40 «Фантастический человек и тренер». Игрок сборной Австралии – о Слуцком
- 13 ноября 2022
- 09:42 Робертсон повторил рекорд АПЛ. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»
- 16 октября 2022
- 18:07 Текст Перед матчем Чемпиошипа судья заметил, что ворота чуть выше нормы: их подпиливали прямо на поле
- 1 октября 2022
- 08:55 «Халл Сити» уволил Арвеладзе
- 8 апреля 2022
- 21:09 Озил может перейти в «Халл Сити»
- 16 февраля 2022
- 19:12 У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити» 2
- 27 января 2022
- 23:51 Фото Арвеладзе возглавил «Халл Сити». Им интересовался «Краснодар»
- 9 января 2022
- 12:30 Бенитес – о дебюте Миколенко в «Эвертоне»: «Он хорошо сыграл против «Халл Сити» 1
- 8 января 2022
- 21:46 Чемпион Евро-2016 Гомеш забил за «Эвертон» впервые за 3 года
- 7 ноября 2021
- 13:52 Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
- 21 июля 2021
- 19:14 «Ливерпуль» может купить Боуэна. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити» 1
- 23 сентября 2020
- 00:09 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» прошел «Лутон», Ярмоленко поучаствовал в четырех голах «Вест Хэма» в ворота «Халл Сити»
- 17 сентября 2020
- 00:31 Кубок английской лиги. «Эвертон» разгромил «Солфорд», «Лидс» уступил «Халлу» по пенальти 1
- 23 августа 2020
- 00:57 Агент Слуцкого: «Тренера любили в «Халл Сити» и «Витессе». После его отъезда из Арнема сразу поступило несколько предложений из Европы» 7
- 28 июля 2020
- 09:57 Слуцкий: «Стоит признать, я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами» 3
- 14 июля 2020
- 21:56 Чемпионшип. Бывший клуб Слуцкого «Халл Сити» пропустил восемь голов, чего не случалось с ним с 1911 года 2
- 20:59 «Уиган» забил бывшему клубу Слуцкого «Халл Сити» семь голов за тайм 4
- 11 июля 2020
- 13:56 Слуцкий – о проблемах с языком в Европе: «Я свободно говорю на английском, но уровень шуток и теории всегда качественнее на русском» 2
- 2 июня 2020
- 16:25 Слуцкий: «Плакал во время прощания с болельщиками «Халла» 2
- 26 января 2020
- 14:29 Лэмпард выиграл шесть последних матчей против «Халл Сити»