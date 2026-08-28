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«Ковентри» – «Халл Сити»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

28 августа 2026 9:27
Ковентри - Халл Сити
29 авг. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.50
Ничья
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Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Ковентри» и «Халл Сити» пройдет 29 августа 2026 года в Ковентри на стадионе «Рико Арена». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Арсеналу» (0:3), и пока не имеют очков, располагаясь на 18-м месте. Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и с тремя баллами занимают пятое место. При этом «Халл Сити» имеет явное преимущество в очных встречах – он не проигрывает «Ковентри» в восьми из десяти последних матчей, а три последние встречи завершились вничью. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые постараются реабилитироваться перед своими болельщиками, или гости, которые набрали отличный ход и стремятся продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Ковентри» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую мощь, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда забивает в среднем 1,80 гола за последние пять матчей, что является неплохим показателем, а в товарищеских встречах они уверенно переиграли «Монако» (2:0) и «Эспаньол» (3:1). Однако оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенных мяча за тот же период, и в стартовом туре они пропустили три гола от «Арсенала». В очных встречах с «Халл Сити» «Ковентри» не может победить в восьми из десяти последних игр, а три последние встречи завершились вничью. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их неудачная история против этого соперника может стать психологическим барьером.

«Халл Сити» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в десяти последних матчах, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр. В атаке гости стабильны: они забивают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. В стартовом туре «Халл Сити» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), подтвердив свою готовность к сезону. В очных встречах с «Ковентри» гости имеют явное преимущество: они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, а в трeх последних встречах на выезде играли вничью. Уверенность в своих силах и стабильная игра в обороне делают «Халл Сити» серьeзным претендентом на победу, хотя ничья также выглядит вероятным исходом.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Ковентри», «Халл Сити» находится в лучшей форме и имеет подавляющее преимущество в очных встречах. Обе команды редко проигрывают в последнее время, а три последние очные встречи завершились вничью. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 20 очных матчах у «Халл Сити» и «Ковентри» по семь побед, ещe шесть встреч завершились вничью. При этом «Халл Сити» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей против «Ковентри», а три последние очные встречи закончились вничью. Текущая форма «Халл Сити» – десять матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Ковентри» дома показывает стабильную атаку, но уязвим в защите. Очная статистика и форма гостей склоняют чашу весов в сторону «Халл Сити», но тенденция к ничьим в последних встречах делает мировую наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 3 (20%)
Ничьих - 6 (40%)
Побед - 6 (40%)
12
Забитых мячей
15
0.8
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ковентри
2 : 3
24.04.2024
Халл Сити
Самая крупная ничья
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Халл Сити
1 : 1
14.04.2025
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ковентри
0 : 1
29.08.2026
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Халл Сити
0 : 0
06.04.2026
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ковентри
0 : 0
09.08.2025
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Халл Сити
1 : 1
14.04.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ковентри
2 : 1
14.12.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ковентри
2 : 3
24.04.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Халл Сити
1 : 1
15.09.2023
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ковентри
1 : 1
11.03.2023
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Халл Сити
3 : 2
27.08.2022
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ковентри
0 : 2
16.03.2022
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Халл Сити
0 : 1
30.10.2021
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Халл Сити
0 : 2
31.03.2012
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ковентри
0 : 1
10.12.2011
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ковентри
0 : 1
12.03.2011
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
0 : 0
02.10.2010
Ковентри
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ковентри
19
Carl Rushworth
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
12
Бобби Томас
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
8
Калеб Йиренки
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К) ЦП
5
Джек Радони
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Халл Сити
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К) ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
21
Эллиот Страуд
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
10
Беллуми
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ковентри
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Халл Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
4-3-1-2
19
3
Дасилва
12
Томас
12
Аменда
27
ван Эвейк
8
Йиренки
6
Гримес
5
Радони
10
Мэйсон-Кларк
14
Авонийи
17
Чауна
4-2-1-2-1
19
Цолакис
2
Койл
15
Иган
32
Менди
6
Аджайи
27
Слатер
5
Морита
3
Гилс
10
Беллуми
21
Страуд
9
МакБарни
10
Мэйсон-Кларк
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
10
Мэйсон-Кларк
17
Чауна
7
Сакамото
7
Сакамото
17
Чауна
8
Йиренки
29
Торп
29
Торп
8
Йиренки
5
Радони
38
Хамер
38
Хамер
5
Радони
12
Томас
2
Пайннок
2
Пайннок
12
Томас
2
Койл
16
Драме
16
Драме
2
Койл
5
Морита
29
Гурна
29
Гурна
5
Морита
32
Менди
22
Херрингтон
22
Херрингтон
32
Менди
21
Страуд
17
Миллар
17
Миллар
21
Страуд
10
Беллуми
50
Чо
50
Чо
10
Беллуми
Остались в запасе
Ковентри
Халл Сити
9
Эллис Симмс
ЦФ
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
9
Эллис Симмс
ЦФ
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Сергей Якирович
Ковентри
Точно не сыграют
Хаджи Райт
ЦФ
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
Люк Вулфенден
ЦЗ
Халл Сити
Точно не сыграют
Джо Гелхардт
ЦФ
Джек Батлэнд
ВР
Дарко Гьяби
ЦП
Чарли Хьюз
ЦЗ
Мэтти Якоб
ЛЗ
Элиот Матацо
ЦП
Óscar Zambrano
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Ковентри» дома опасен, но «Халл Сити» не проигрывает в десяти матчах и имеет явное преимущество в очных встречах. Три последние встречи завершились вничью, и с учeтом баланса сил соперники вряд ли рискнут. Обе команды имеют крепкую оборону, но атака хозяев острее, что может компенсироваться неудачной историей против этого соперника. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Ковентри» и «Халл Сити» состоится 29 августа 2026 года в Ковентри на стадионе «Рико Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Ковентри» – «Халл Сити»: смотреть онлайн.

3.50
Ничья
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Халл Сити Ковентри
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