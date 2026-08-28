Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Ковентри» и «Халл Сити» пройдет 29 августа 2026 года в Ковентри на стадионе «Рико Арена». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Арсеналу» (0:3), и пока не имеют очков, располагаясь на 18-м месте. Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и с тремя баллами занимают пятое место. При этом «Халл Сити» имеет явное преимущество в очных встречах – он не проигрывает «Ковентри» в восьми из десяти последних матчей, а три последние встречи завершились вничью. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые постараются реабилитироваться перед своими болельщиками, или гости, которые набрали отличный ход и стремятся продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Ковентри» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую мощь, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда забивает в среднем 1,80 гола за последние пять матчей, что является неплохим показателем, а в товарищеских встречах они уверенно переиграли «Монако» (2:0) и «Эспаньол» (3:1). Однако оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенных мяча за тот же период, и в стартовом туре они пропустили три гола от «Арсенала». В очных встречах с «Халл Сити» «Ковентри» не может победить в восьми из десяти последних игр, а три последние встречи завершились вничью. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их неудачная история против этого соперника может стать психологическим барьером.

«Халл Сити» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в десяти последних матчах, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр. В атаке гости стабильны: они забивают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. В стартовом туре «Халл Сити» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), подтвердив свою готовность к сезону. В очных встречах с «Ковентри» гости имеют явное преимущество: они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, а в трeх последних встречах на выезде играли вничью. Уверенность в своих силах и стабильная игра в обороне делают «Халл Сити» серьeзным претендентом на победу, хотя ничья также выглядит вероятным исходом.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Ковентри», «Халл Сити» находится в лучшей форме и имеет подавляющее преимущество в очных встречах. Обе команды редко проигрывают в последнее время, а три последние очные встречи завершились вничью. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 20 очных матчах у «Халл Сити» и «Ковентри» по семь побед, ещe шесть встреч завершились вничью. При этом «Халл Сити» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей против «Ковентри», а три последние очные встречи закончились вничью. Текущая форма «Халл Сити» – десять матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Ковентри» дома показывает стабильную атаку, но уязвим в защите. Очная статистика и форма гостей склоняют чашу весов в сторону «Халл Сити», но тенденция к ничьим в последних встречах делает мировую наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Ковентри» дома опасен, но «Халл Сити» не проигрывает в десяти матчах и имеет явное преимущество в очных встречах. Три последние встречи завершились вничью, и с учeтом баланса сил соперники вряд ли рискнут. Обе команды имеют крепкую оборону, но атака хозяев острее, что может компенсироваться неудачной историей против этого соперника. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Ковентри» и «Халл Сити» состоится 29 августа 2026 года в Ковентри на стадионе «Рико Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.