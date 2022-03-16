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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Халл Сити
Ковентри - Халл Сити: обзор матча 16 марта 2022
Ковентри
16.03.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
4'
Р. Смолвуд
28'
Р. Лонгман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Халл Сити
86'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Т. Ивс
79'
Замена
К. Элдер
️️️️
Р. Лонгман
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Г. Хамер
79'
Желтая карточка
Г. Хамер
74'
74'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Слатер
Замена
Д. Шипли
️️️️
Д. Аллен
70'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Гудден
70'
28'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лонгман
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Смолвуд
Пас отдал
Д. Хонимэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ковентри
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Халл Сити
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
25
Дабо
38
Хамер
17
О'Харе
14
Дьекереш
5
Хайам
24
Аллен
18
Шиф
24
Гудден
1-2-2-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
47
Лонгман
23
Льюис-Поттер
39
Ивс
5
Джонс
24
Гривз
27
Слатер
19
Флеминг
38
Хамер
29
Уогхорн
29
Уогхорн
38
Хамер
24
Аллен
26
Шипли
26
Шипли
24
Аллен
24
Гудден
7
Тавареш
7
Тавареш
24
Гудден
47
Лонгман
20
Элдер
20
Элдер
47
Лонгман
39
Ивс
17
Саядманеш
17
Саядманеш
39
Ивс
27
Слатер
5
Доэрти
5
Доэрти
27
Слатер
Остались в запасе
Ковентри
Халл Сити
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
Остались в запасе
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Ковентри - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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