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Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ковентри
Халл Сити - Ковентри: обзор матча 27 августа 2022
Халл Сити
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 2
Завершен
Ковентри
11'
О. Эступиньян
42'
О. Эступиньян
56'
О. Эступиньян
29'
М. Гудден (П)
69'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Ковентри
Желтая карточка
М. Ингрэм
90'
+4
Замена
С. Кристи
️️️️
Б. Тетти
90'
+3
84'
Замена
Т. Уокер
️️️️
К. МакФадзин
82'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Желтая карточка
Р. Слатер
81'
Замена
R. Williams
️️️️
Р. Вудс
78'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Эступиньян
78'
69'
ГОЛ! 3:2!
М. Гудден
66'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Палмер
66'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Ф. Дабо
58'
Желтая карточка
М. Роуз
ГОЛ! 3:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
К. Элдер
56'
Желтая карточка
Р. Вудс
49'
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
42'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гудден
Замена
Э. Кэннон
️️️️
В. Ковил
25'
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
31
Вон Ковил
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
5
Джонс
2
Фигейреду
24
Гривз
2
Койл
27
Слатер
18
Вудс
20
Элдер
31
Ковил
19
Эступиньян
30
Тетти
3-3-1-3
21
Мур
5
МакФадзин
4
Панцо
5
Роуз
25
Дабо
18
Шиф
21
Бидуэлл
24
Аллен
14
Дьекереш
24
Гудден
45
Палмер
30
Тетти
29
Кристи
29
Кристи
30
Тетти
31
Ковил
7
Кэннон
7
Кэннон
31
Ковил
19
Эступиньян
47
Лонгман
47
Лонгман
19
Эступиньян
18
Вудс
14
14
18
Вудс
25
Дабо
28
Экклз
28
Экклз
25
Дабо
45
Палмер
29
Уогхорн
29
Уогхорн
45
Палмер
5
МакФадзин
10
Уокер
10
Уокер
5
МакФадзин
Остались в запасе
Халл Сити
Ковентри
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
13
Бен Уилсон
ВР
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Халл Сити - Ковентри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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