Шота Арвеладзе
Тренер
|Имя
|Шота
|Фамилия
|Арвеладзе
|Команда
|Халл Сити
|Гражданство
|Грузия
|Дата рождения
|22 февраля 1973
|Имя
|Шота
|Фамилия
|Арвеладзе
|Команда
|Халл Сити
|Гражданство
|Грузия
|Дата рождения
|22 февраля 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Норвич Сити
|3 : 1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Халл Сити
|0 : 0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|25.02.2023
|Бристоль Сити
|1 : 0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|03.03.2023
|Халл Сити
|2 : 0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|11.03.2023
|Ковентри
|1 : 1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 36 тур