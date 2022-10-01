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    Шота Арвеладзе

    Тренер
    Имя Шота
    Фамилия Арвеладзе
    Команда Халл Сити
    Гражданство Грузия
    Дата рождения 22 февраля 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 Норвич Сити 3 : 1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Халл Сити 0 : 0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    25.02.2023 Бристоль Сити 1 : 0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    03.03.2023 Халл Сити 2 : 0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    11.03.2023 Ковентри 1 : 1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Халл Сити 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Халл Сити 0 : 2 Фулхэм
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