Арвеладзе: «Я считаю «Зенит» клубом уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе поделился ожиданиями накануне матча первого тура Лиги Европы против «Зенита».

«Чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы, нам пришлось проделать долгий путь. Мы хотели вернуться в еврокубки и посмотреть, на каком уровне мы находимся.

Лучшая команда в нашей группе – это «Зенит», который я считаю клубом уровня Лиги чемпионов. Я очень рад встретиться с ними, последний раз я был в Петербурге, когда окончил школу. Также с нетерпением жду встречи с Луческу. Наша цель – выйти в плей-офф», – сказал Арвеладзе.

Матч «Маккаби» – «Зенит» состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 20:00 по московскому времени.