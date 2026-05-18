  • Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций

Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций

18 мая, 11:05

По итогам матчей национальных чемпионатов, прошедших в выходные, определились еще 3 клуба, которые гарантированно сыграют в общем этапе Лиги Европы-2026/27 – «Хоффенхайм», «Байер» и «Марсель». Всего известны уже 5 участников.

  • Ранее в общий этап Лиги Европы сезона-2026/27 гарантированно вышли «АЗ Алкмаар» и «Реал Сосьедад».
  • Напрямую в эту стадию турнира попадет 13 клубов, еще 23 участника определятся по итогам квалификации.

«Хоффенхайм» и «Марсель» заняли 5-е места в чемпионатах Германии и Франции соответственно. Эти позиции изначально обеспечивали участие в основной стадии ЛЕ. «Байер» закончил сезон в Бундеслиге 6-м – это место стало проходным в общий этап Лиги Европы, поскольку участники финала Кубка Германии («Бавария» и «Штутгарт») попали в Лигу чемпионов.

Отметим, что еще несколько европейских команд гарантировали себе как минимум участие в основном раунде ЛЕ, однако еще могут квалифицироваться в ЛЧ.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, пока сохраняет шансы попасть в отбор Лиги конференций на следующий сезон.

Команда заняла 7-е место в чемпионате Франции. Оно станет проходным в 4-й раунд отбора ЛК в случае, если «Ланс», получивший место в Лиге чемпионов, победит «Ниццу» в финале Кубка страны 22 мая. При таком раскладе «Ренн», занявший 6-е место в Лиге 1, поднимется в Лигу Европы, а «Монако» получит путевку в третий по значимости еврокубок.

  • Напомним, что в общий этап Лиги конференций никто не выходит напрямую, 36 участников определяются по результатам отбора.
  • Команды из топ-5 чемпионатов напрямую попадают в последний отборочный раунд турнира. Среди них гарантированно будет «Аталанта», которая точно займет 7-е место в Серии A. Некоторые клубы уже точно гарантировали себе место в Лиге конференций, но еще могут выйти в более высокие по рангу еврокубки.

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига конференций Монако Хоффенхайм Байер Марсель Аталанта Головин Александр
