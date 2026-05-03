Агент ответил на вопрос о французском паспорте для Головина

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о будущем игрока.

– Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом?

– Контракт с «Монако» действует до 2029 года. Александр – один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину всегда есть, но он далеко не дешевый игрок. Здесь нужно учитывать и позицию клуба: «Монако» не хочет отпускать Сашу.

– Вариант с получением французского паспорта он сейчас рассматривает?

– Нет, никаких разговоров на эту тему не было.