Агент ответил на вопрос о французском паспорте для Головина

3 мая, 10:43

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о будущем игрока.

Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом?

– Контракт с «Монако» действует до 2029 года. Александр – один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину всегда есть, но он далеко не дешевый игрок. Здесь нужно учитывать и позицию клуба: «Монако» не хочет отпускать Сашу.

– Вариант с получением французского паспорта он сейчас рассматривает?

– Нет, никаких разговоров на эту тему не было.

  • Головин в «Монако» с 2018 года.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
  • В 2023 году Головиным интересовалась «Боруссия» из Дортмунда.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
