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Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ

Вчера, 17:29

Александр Головин, полузащитник «Монако», отметился забитым мячом в товарищеском матче против «Сен-Приста» (5:2).

Монегаски провели контрольную встречу с клубом из пятого французского дивизиона. Счет открыл защитник «Монако» Эрик Дайер на 32-й минуте, а уже через две минуты Головин удвоил преимущество.

Во втором тайме нападающий Парис Бруннер оформил дубль, забив на 48-й и 49-й минутах. Пятый мяч монегасков провел Омар Конате на 61-й минуте. В составе «Сен-Приста» отличились Барде на 58-й минуте и Годам на 78-й.

  • По итогам сезона-2025/26 «Монако» финишировал на седьмом месте в Лиге 1, набрав 54 очка.
  • Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил пять мячей и сделал пять голевых передач.
  • Александром сейчас интересуется «Зенит».

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Зенит Головин Александр
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