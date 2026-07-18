Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ

Александр Головин, полузащитник «Монако», отметился забитым мячом в товарищеском матче против «Сен-Приста» (5:2).

Монегаски провели контрольную встречу с клубом из пятого французского дивизиона. Счет открыл защитник «Монако» Эрик Дайер на 32-й минуте, а уже через две минуты Головин удвоил преимущество.

Во втором тайме нападающий Парис Бруннер оформил дубль, забив на 48-й и 49-й минутах. Пятый мяч монегасков провел Омар Конате на 61-й минуте. В составе «Сен-Приста» отличились Барде на 58-й минуте и Годам на 78-й.