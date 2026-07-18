Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ

Александр Головин, полузащитник «Монако», отметился забитым мячом в товарищеском матче против «Сен-Приста» (5:2).
Монегаски провели контрольную встречу с клубом из пятого французского дивизиона. Счет открыл защитник «Монако» Эрик Дайер на 32-й минуте, а уже через две минуты Головин удвоил преимущество.
Во втором тайме нападающий Парис Бруннер оформил дубль, забив на 48-й и 49-й минутах. Пятый мяч монегасков провел Омар Конате на 61-й минуте. В составе «Сен-Приста» отличились Барде на 58-й минуте и Годам на 78-й.
- По итогам сезона-2025/26 «Монако» финишировал на седьмом месте в Лиге 1, набрав 54 очка.
- Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил пять мячей и сделал пять голевых передач.
- Александром сейчас интересуется «Зенит».
Источник: «Бомбардир»