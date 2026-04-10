Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)

Сегодня, 21:59

«Монако» в 29-м туре чемпионата Франции по футболу крупно уступил на выезде «Парижу». Хозяева добились преимущества уже по итогам первого тайма.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

«Монако» прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Франции.

Монегаски занимают пятое место в таблице. «Париж» идет 12-м.

Франция. Лига 1. 29 тур
Париж - Монако - 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 - Н. Иконе, 4; 2:0 - Ч. Иммобиле, 8; 3:0 - Н. Иконе, 21; 3:1 - Ф. Балогун, 36; 4:1 - Л. Колеошо, 71.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Головин получил новую травму 2
Карпин определил самого талантливого российского футболиста 2
Семшов назвал двух российских футболистов уровня «Имба» 1
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Париж Головин Александр
Главные новости
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
22:32
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
10
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
3
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
7
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Все новости
Все новости
Прояснилось будущее Луиса Энрике в «ПСЖ»
20:59
ФотоНовую эмблему «Марселя» сравнили с логотипом автомобиля из Восточной Европы 70-х
14:10
2
Головин получил новую травму
Вчера, 20:17
2
Губерниев высказался о скором появлении в «ПСЖ» еще одного россиянина
Вчера, 18:15
Сафонов сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:49
3
Сафонов отреагировал на свою ошибку в матче с «Тулузой»
Вчера, 10:21
«ПСЖ» запросил рабочую визу для «главного таланта РПЛ»
8 апреля
4
«ПСЖ» нацелен на летний трансфер еще одного россиянина
8 апреля
15
В Европе выявили серьезный изъян Сафонова
8 апреля
2
Семин похвалил Сафонова, ставшего основным вратарем «ПСЖ»
7 апреля
1
Французский журналист рассказал, был ли у «ПСЖ» интерес к Головину
7 апреля
Агент Головина отреагировал на новость об интересе чемпиона Саудовской Аравии
6 апреля
1
Пономарев оценил карьеру Головина во Франции
6 апреля
Головин прокомментировал гол в ворота «Марселя»
6 апреля
Головин получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии
6 апреля
2
Мостовой назвал лучшего российского игрока
6 апреля
4
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:1)
5 апреля
2
Во Франции появилось разочарование Сафоновым
5 апреля
9
«Мясник» заявил, что Сафонов случайно стал первым номером «ПСЖ»
5 апреля
4
Во Франции не видят разницы между Сафоновым и ноунеймом из второй лиги
5 апреля
11
Пост Сафонова после «привоза» во втором матче подряд
4 апреля
Обладатель «Золотого мяча» вступился за Сафонова после его нового «привоза»
4 апреля
Сафонов получил крайне низкую оценку за матч с «Тулузой»
4 апреля
Реакция Энрике на ошибки Сафонова в двух матчах подряд
4 апреля
3
«Он пьяный сегодня?»: фанатам «ПСЖ» не понравилась игра Сафонова
4 апреля
14
Тренер «Монако» оценил значение Головина для команды
4 апреля
Агент описал Сафонова тремя словами
4 апреля
2
ФотоУкраинец Забарный эффектно подстраховал Сафонова
4 апреля
7
