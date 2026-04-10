Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)

«Монако» в 29-м туре чемпионата Франции по футболу крупно уступил на выезде «Парижу». Хозяева добились преимущества уже по итогам первого тайма.
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.
«Монако» прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Франции.
Монегаски занимают пятое место в таблице. «Париж» идет 12-м.
Франция. Лига 1. 29 тур
Париж - Монако - 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 - Н. Иконе, 4; 2:0 - Ч. Иммобиле, 8; 3:0 - Н. Иконе, 21; 3:1 - Ф. Балогун, 36; 4:1 - Л. Колеошо, 71.
Источник: «Бомбардир»