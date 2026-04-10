Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)

«Монако» в 29-м туре чемпионата Франции по футболу крупно уступил на выезде «Парижу». Хозяева добились преимущества уже по итогам первого тайма.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

«Монако» прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Франции.

Монегаски занимают пятое место в таблице. «Париж» идет 12-м.