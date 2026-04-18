Канчельскис назвал самого упертого российского футболиста

Андрей Канчельскис охарактеризовал вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова.

«Сафонов – самый упeртый и трудолюбивый российский игрок. Это футболист, который всем всe доказал. В «ПСЖ» его все хоронили, мол, едет туда запасным, шансов нет.

Глядя на него, все молодые российские игроки должны понимать, что в Европе играть можно, если профессионально относиться к делу.

Человек поехал под Доннарумму, не испугался конкуренции, не испугался новой страны, нового языка – и теперь заслуженно выходит в стартовом составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов», – сказал Канчельскис.