Канчельскис назвал самого упертого российского футболиста

Андрей Канчельскис охарактеризовал вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова.
«Сафонов – самый упeртый и трудолюбивый российский игрок. Это футболист, который всем всe доказал. В «ПСЖ» его все хоронили, мол, едет туда запасным, шансов нет.
Глядя на него, все молодые российские игроки должны понимать, что в Европе играть можно, если профессионально относиться к делу.
Человек поехал под Доннарумму, не испугался конкуренции, не испугался новой страны, нового языка – и теперь заслуженно выходит в стартовом составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов», – сказал Канчельскис.
- 27-летний Сафонов беспрерывно выходит на поле с 28 января, выиграв конкуренцию у Люка Шевалье.
- В этом сезоне он пропустил 18 голов в 19 матчах.
- Летом 2024 года «ПСЖ» купил голкипера у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»