  Во Франции заявили о тотальном превосходстве Шевалье над Сафоновым

Во Франции заявили о тотальном превосходстве Шевалье над Сафоновым

Вчера, 23:15
6

Бывший вратарь «Монако» и «Ланса» Гийом Вармюз сравнил уровень голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люки Шевалье.

«Я думаю, что Люка Шевалье – вратарь международного уровня, обладающий большим количеством врождeнных качеств. Сравнивать их просто невозможно. Проблема в том, что он [Шевалье] не показал свой истинный потенциал как вратарь международного уровня, потому что существует значительная разница между «Лиллем» и «ПСЖ».

Следует отметить, что Сафонов вчера [в матче с «Ливерпулем»] совершил несколько необычных действий. Я сам не стал бы делать некоторые из них, но он был эффективен. Нечего сказать, ведь команда выиграла со счeтом 2:0 и не пропустила ни одного гола.

На сегодняшний день у Шевалье есть проблемы. С технической точки зрения для меня он один из лучших французских вратарей. Сафонов не будет учиться чему-то новому в техническом плане. Шевалье превосходит конкурентов в этом аспекте, однако он не может в полной мере раскрыть свой потенциал. Вот в чeм настоящая проблема», – сказал Вармюз RMC.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 18 матчей, пропустил 18 голов, сыграл на ноль в 8 встречах.
  • С января Матвей первый номер «ПСЖ».
  • Вратаря купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.

Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (6)
Император 1
1775854163
Сафонов часто тупит, но Шевалье это просто днище
партизан84
1775854729
на словах он Лев Толстой, а на деле Шевалье запасной
BRO_football
1775855559
До прихода в ПСЖ Шевалье может и был хорошим вратарём и по международному опыту был лучше Сафонова, но сейчас Сафонов явно лучше, хотя бы потому, что Сафонов играет, а Шевалье сидит в запасе.
Strige
1775855562
Короче из текста Шевалье хуже играет, но он тотально лучше... Гавно оно такое, свое всегда лучше...
ZAITZEFF2011
1775860180
Один хуже другого.
Alex Atuan
1775860261
А кто ему мешал раскрывать свой потенциал?у него все шансы были, так то изначально это Сафонов лавку полировал,а Шевалье был номером первым. А на самом деле кто меньше ошибается тот и играет. И судя по тому что сейчас Сафонов номер первый, игра Шевалье была совершенно не убедительной. А потом будут вопить подобные этому типы, что это Матвей не дал раскрыться великому таланту и потенциальному новому Бартезу или кто там у французов есть из великих вратарей (вроде кроме Бартеза и вспомнить то никого не могу).
