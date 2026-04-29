Сафонова сравнили с Доннаруммой, Алиссоном и Облаком

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне.

«Матвей в полном порядке, он показывает прекрасный футбол. Он играет на высоком уровне, демонстрирует свои лучшие качества в «ПСЖ».

Мне кажется, что к Матвею относятся как-то не так, как он заслуживает. Он играет в ряду лучших – на мой взгляд, его можно поставить в один ряд с Доннаруммой, Алиссоном и Облаком. Своей работой он заслужил играть на самом высоком уровне», – сказал Волк.