Появилось объяснение русского курса «ПСЖ»

Журналист L’Equipe Жозе Барросо прокомментировал интерес «ПСЖ» к двум россиянам: Матвею Кисляку и Алексею Батракову.
«У нас нет информации о том, что Кампуш приедет в Москву для переговоров по Батракову. Но совсем недавно мы узнали об интересе «ПСЖ» к Кисляку. Не исключаю, что Кампуш приедет посмотреть на двоих сразу.
Интерес к российским игрокам не удивляет – Кампуш анализирует все перспективные рынки и направления. Думаю, это в том числе «эффект Сафонова». Успех Матвея в «ПСЖ » точно повлиял на интерес Кампуша к российскому рынку. Так всегда происходит, если есть пример успешного трансфера», – сказал Барросо.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
- Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
- 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».
