Появилось объяснение русского курса «ПСЖ»

Журналист L’Equipe Жозе Барросо прокомментировал интерес «ПСЖ» к двум россиянам: Матвею Кисляку и Алексею Батракову.

«У нас нет информации о том, что Кампуш приедет в Москву для переговоров по Батракову. Но совсем недавно мы узнали об интересе «ПСЖ» к Кисляку. Не исключаю, что Кампуш приедет посмотреть на двоих сразу.

Интерес к российским игрокам не удивляет – Кампуш анализирует все перспективные рынки и направления. Думаю, это в том числе «эффект Сафонова». Успех Матвея в «ПСЖ » точно повлиял на интерес Кампуша к российскому рынку. Так всегда происходит, если есть пример успешного трансфера», – сказал Барросо.